Шоумен не бросил наследников на произвол судьбы

Шоумен не бросил наследников на произвол судьбыСегодня, 22 марта, Александр Цекало отмечает день рождения. В свои 62 года он живет за границей и наслаждается семейной жизнью с молодой супругой Дариной Эрвин. Однако не секрет, что до встречи с ней шоумен был женат на Виктории Галушке. Развод пары стал настоящим шоком для общественности, ведь в семье подрастало двое маленьких детей...Личная жизнь Александра Цекало всегда очень бурной. Шоумен не раз женился и разводился, часто крутил громкие романы и не спешил остепеняться. Но все изменилось в 2007 году, когда в его жизни появилась сестра певицы Веры Брежневой Виктория Галушка. Женившись на ней, ведущий забыл про старые привычки и стал примерным семьянином. По крайней мере, так думали его поклонники. А в 2018 году стало известно, что у Александра появилась другая.Когда снимки шоумена в обнимку со жгучей брюнеткой Дариной Эрвин стали достоянием общественности, на влюбленных пачками посыпались гневные нападки. Поклонники обвиняли Цекало в том, что он бросил жену и двоих детей ради молодой пассии. Однако комментировать происходящее ни Александр, ни Виктория не спешили.Вскоре шоумен женился на новой избраннице, перебрался в Лос-Анджелес и практически исчез из поля зрения поклонников. Наследники продюсера остались с матерью, которая ведет скрытный образ жизни и не делится личным. Несмотря на развод и переезд в другую страну, Цекало не перестал общаться с детьми. Однако встречаться у родственников получается крайне редко.Продюсер продолжает поддерживать свою бывшую семью финансово и содержит наследников. Кроме того, знаменитый отец периодически забирает 14-летнюю дочку Сашу и 10-летнего сына Мишу к себе в гости. Александру удалось не только сохранить теплые отношения с детьми, но и подружить их с новой женой. Поговаривали, что Дарина быстро нашла подход к отпрыскам мужа и смогла с ними поладить.