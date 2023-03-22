Речь о неосвящённом участке внутриквартальной дороги от улицы Василисина до дома 28-а по улице Нижняя Дуброва, а также тротуара вдоль неё. Во время обследования улично-дорожной сети

Речь о неосвящённом участке внутриквартальной дороги от улицы Василисина до дома 28-а по улице Нижняя Дуброва, а также тротуара вдоль неё. Во время обследования улично-дорожной сети представители надзорного ведомства и сотрудники Госавтоинспекции установили, что там полностью отсутствует стационарное электрическое освещение. При этом на территории расположены гимназия №39, детские сады №127 и №110. Местные жители не