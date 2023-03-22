Мужчина неожиданно выскочил и налетел на Бузову.

Мужчина неожиданно выскочил и налетел на Бузову.Российская певица и ведущая Ольга Бузова вышла на связь из Африки, где сейчас продолжаются съемки очередного сезона проекта "Новые звезды в Африке" на ТНТ. По словам звезды, съемки в этот раз тяжело даются всем участиникам, их ждет много опасностей и неожиданностей, но ее сердце навсегда осталось в этой стране.Съемки шоу проходят в провинции Лимпопо ЮАР. Вся съемочная группа и участники проекта живут непосредственно в саванне – на территории обитания диких зверей, в том числе буйволов, львов и леопардов. Иногда Бузовой приходится работать буквально по соседству с хищниками, что небезопасно.В этом сезоне участников шоу "Новые звезды в Африке" ждут жестокие условия выживания и сложные испытания, которые не всем под силу преодолеть. Все необходимое для жизни они должны будут добывать себе сами и лишь что-то редкое можно будет купить в специальном магазине.Ольга Бузова ведет проект вместе с комиком Михаилом Галустяном. По словам ведущей, ее напарник очень искренний и добрый человек, с которым приятно работать. В прошлом году Бузова даже выпустила песню "Михаил", на которую ее вдохновил именно Галустян.В ходе интервью Бузова также вспомнила неприятный момент из своей работы. Оказывается, однажды она стала жертвой нападения. Дело было на концерте в Дубае. Неожиданно какой-то мужчина выскочил на сцену и попытался вырвать у нее микрофон. "Разбил мне губу, но я все равно продолжала выступать", – рассказала Бузова. Не удивительно, что сильная духом Оля даже с окровавленной губой смогла продолжить работу.