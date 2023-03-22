Проект обсуждали с местными жителями, активистами и депутатами.

Проект обсуждали с местными жителями, активистами и депутатами.Марьинские пруды-регуляторы на сегодняшний день выпали из повседневной жизни района, отметил в своем мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, вдоль прудов некомфортно гулять с коляской и негде отдохнуть.В основе проекта благоустройства лежит идея создать качественное досуговое пространство с различными функциональными зонами, рассказал градоначальник.Планируется организовать зоны тихого отдыха, где можно подышать свежим воздухом, полюбоваться пейзажами и пообщаться с друзьями. Вдоль воды обустроят маршруты.На детских площадках установят специальное оборудование для ребят разных возрастов. Также планируется организовать спортплощадки и пространство для занятий йогой и оздоровительной гимнастикой.Собянин уточнил, что пруды-регуляторы благоустроят уже в 2023 году."Жители района получат новую точку притяжения – место для повседневного отдыха, прогулок, общения и занятия спортом", – заключил Собянин.Накануне мэр о строительстве нового пешеходного моста через Яузу. Он свяжет районы Басманный и Лефортово. Объект будет готов в 2025 году.