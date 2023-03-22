Во Владимирском парке имени Пушкина на Пасху установят украшенную 10 тысячами яиц липу

Во владимирском парке имени Пушкина на Пасху установят украшенную 10 тысячами яиц липу. Акцию в четвертый раз организуют баскетбольный клуб «Владимирские львицы» и администрация города.Раскрасить деревянные заготовки яиц смогут все желающие. Затем ими украсят дерево. Участниками прошлых лет становились не только жители города, но и знаменитости, в том числе певец Лев Лещенко, художник Никас Сафронов, актер Дмитрий Певцов.Желающие присоединиться к акции могут направитьзаявку на электронную почту: . Необходимо указать контактные данные и количество заготовок.