Владимирская область заняла пятое место в рейтинге зависимости от импорта среди российских регионов. Данные опубликовал институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Владимирская область заняла пятое место в рейтинге зависимости от импорта среди российских регионов. Данные опубликовал институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.По данным аналитиков, в наибольшей степени от импорта комплектующих и технологических решений зависят сферы производства автомобилей (25% импорта), резиновых и пластмассовых изделий (18%); других транспортных средств (16%); машин и оборудования (15%); фармацевтических препаратов (15%).Эксперты отмечают, что чем активнее регионы привлекали иностранных инвесторов, строили новые заводы и формировали новые области специализации за последние двадцать лет, тем сложнее становилось их экономическое положение в 2022 году. Их дальнейшее развитие будет связано с успехом в привлечении альтернативных инвестиций из дружественных стран.В первую тройку рейтинга вошли Калужская, Ульяновская и Самарская области. Наименее зависимыми от импорта стали республики Алтай, Ингушетия и Чеченская Республика.