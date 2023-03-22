Во Владимирской области осужден священник разгласивший сведения о госпитализации своей жены в...

Во Владимирской области осужден священник разгласивший сведения о госпитализации своей жены в психбольницу.Речь идет о затяжном конфликте в семье владимирского священника Сергея Манько и его жены Елены, о котором "Вести" не раз рассказывали.И вот теперь священнослужитель Суздальским мировым райсудом приговорен по статье УК "Нарушение неприкосновенности частной жизни" к 280 часам обязательных работ и выплате супруге 50 тысяч рублей "за моральный вред". Который Елена Манько получила из-за опубликованных мужем в соцсетях рассказов о ее лечении.Напомним, что весной 21-го года женщину принудительно поместили в психиатрическую лечебницу во Владимире. По мнению Елены, супруг незаконно отправил ее на лечение, воспользовавшись ее плохим самочувствием после рождения пятого ребенка. Суд первой инстанции тогда встал на сторону мужа. И после апелляции областной суд постановилешение Суздальского районного суда Владимирской области от 2 апреля 2021 года оставить без изменения.Отметим, однако, что по еще одной принудительной госпитализации - уже в 2022 году - суд принял решение в пользу Елены.В свою очередь, мужа Елена обвиняет в домашнем насилии. В 2019 году священника привлекали к административной ответственности за побои и отстранили от служения. А окончательно обостряет ситуацию то, что пока неизвестно которой из конфликтующих сторон государство доверит воспитывать их пятерых детей при разводе.Фото ГТРК "Владимир"