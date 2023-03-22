Во Владимирской области спасатели штрафуют выходящих на лед рыбаков. Сотрудники управления...

Во Владимирской области спасатели штрафуют выходящих на лед рыбаков.Сотрудники управления гражданской защиты города Владимира совместно с инспекторами Государственной инспекции по маломерным судам по Владимирской области и полицией провели на водоеме Содышка очередной профилактический рейд в рамках акции «Безопасный лед». Спасатели в очередной раз напомнили рыбакам, что жизнь дороже непойманной рыбы.Плюсовая температура воздуха - повод насторожиться. Зимняя рыбалка становится опасным увлечением. Выход на ледяную гладь, напоминают сотрудники МЧС и управления гражданской защиты, может стоить жизни.Анатолий Винарчик, исполняющий обязанности начальника МКУ «Управления гражданской защиты города Владимира»:- Недавно в Калужской области провалилось под лёд 5 детей - 2 утонуло, 3 спасли. Ситуации разные сейчас бывают. В Ярославской области только позавчера такая ситуация тоже произошла.Сейчас толщина льда на Содышке порядка 40 сантиметров. Пока безопасно, но с каждым днём ледяной настил теряет прочность. Замеры здесь и на других водоёмах спасатели делают ежедневно.Алексей Чебаненко, государственный инспектор ГИМС МЧС России по Владимирской области:- Лёд истончается там, где есть течения, там, где какие-то торчат коряги, потому что коряги - они более тёмные. От солнечного света они нагреваются. В этом месте лёд подтравливается. У берега, опять же.Любителям зимней рыбалки регулярно напоминают требования безопасности. С приближением тепла профилактических рейдов стало больше. На лёд меньше 12 сантиметров выходить нельзя. Нарушения караются штрафом - от восьмисот до 4-х тысяч рублей. С начала марта к административной ответственности привлекли 13 человек. Впрочем, такое наказание заядлых рыбаков не пугает. Когда стоит сматывать удочки - расскажет сам лёд.Андрей Пантелеев, рыбак:- Когда вот начинает он шипеть. Как сахар бросаете в чай. Он насыщается влагой. Вот тогда уже опасно.Ивану Григорьевичу - восьмой десяток. Рыбалкой увлёкся ещё в юности. За эти годы дважды проваливался в ледяную воду. Повезло, что оба раза на озёрах, где нет течения. С тех пор напрасно не рискует.Иван, рыбак:- Мы всё-таки, опыт уже имеется. Мы не лезем. Другие лезут. Ледок тонюсенький, трещит. Да ну, зачем? Успеем, нарыбачимся ещё.Весной лёд коварен тем, что не трещит, когда ломается. Спасатели призывают граждан отказаться от выхода на поверхность водоемов и внимательнее следить за детьми.Максим Калашников, Александр Голубев. Вести-Владимир.