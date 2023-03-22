Во Владимирской области замедлился рост цен на холодильники, рыбу и молоко. Данные о февральской...

Во Владимирской области замедлился рост цен на холодильники, рыбу и молоко.Данные о февральской инфляции публикует Центробанк.Умеренно подорожали сыр, сливочное масло, рыба и морепродукты. В основном - за счет увеличения производства и вылова. В сфере непродовольственных товаров замедлился рост цен на холодильники, стиральные машины и телевизоры. Год назад на фоне ослабления рубля техника существенно выросла в цене. Из-за ухода иностранных брендов тогда подорожали одежда и обувь, но сейчас отечественные производители нарастили производство. Заметно в феврале подорожали путевки на Черноморское побережье и авиабилеты на перелеты внутри страны, а также пригородные и междугородние автобусные перевозки.