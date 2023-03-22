Один обезвредили, остальные оказались без взрывчатого вещества.

Во Владимирской области под мостом через реку Пекша найдено 11 артиллерийских снарядов. Об этом рассказали жители Кольчугинского района сообщили в соцсетях.Звонок с сообщением о боеприпасах, лежащих под путепроводом, поступил в службу «112» 19 марта. На место выехали специалисты экстренных служб. Предположительно, все снаряды советского производства. Один из них взорвали неподалёку. Оставшиеся болванки оказались без взрывчатого вещества. Их отправили на экспертизу. Проводится проверка.Напомним, что бетонная переправа через Пекшу находится на трассе, идущей из села Ильинское в деревню Красный Ручей.