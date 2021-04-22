Сумма похищенных денег выросла в полтора раза — до 9,8 млрд рублей.

Снижение процентных ставок по вкладам в банках мошенники стали использовать как очередную приманку. Аферисты предлагают людям «переоформить» вклад под более высокий процент и присылают ссылку на «страницу банка». Сайт-двойник похож на настоящий и копирует вход в онлайн-банк. Мошенникам нужно, чтобы клиент ввел свои логин и пароль от настоящего личного кабинета. Затем преступники стараются выманить коды подтверждения операций, которые приходят в уведомлениях от банка, и списывают все деньги со счетов. Сообщили в пресс-службе Отделения Владимир Банка России.Кроме этого, актуальным остается способ мошенничества, когда аферисты заявляют об «угрозе депозиту»: средства нужно перевести на якобы безопасный счет. С точки зрения злоумышленников, депозиты гораздо интереснее, чем остаток по обычному счету, так как можно сразу получить большие деньги.По данным Банка России за 2020 год злоумышленники провели свыше 770 тысяч незаконных операций по чужим банковским картам и электронным кошелькам — это на треть больше, чем годом ранее. Сумма похищенных денег выросла в полтора раза — до 9,8 млрд рублей. Людям удалось вернуть лишь десятую часть украденного, поскольку в большинстве случаев мошенники использовали уловки социальной инженерии. Под напором преступников жертвы сами переводили деньги или сообщали конфиденциальную информацию, которая открывала доступ к счетам. В подобных случаях банки потери не компенсируют, так как клиенты нарушили правила финансовой безопасности.«Чтобы защитить свои деньги, никому не выдавайте данные для входа в онлайн-банк. Не сообщайте пароли и коды из банковских уведомлений. Не вводите реквизиты карты на сомнительных сайтах. Письма от незнакомых «доброжелателей» лучше сразу помечать как спам и удалять», - подчеркнул эксперт Отделения Владимир Банка России Евгений Гаврилюк.Изображение с сайта