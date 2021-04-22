Рядом со стадионом Динамо построят новый тренировочный комплекс. Здание площадью более 25 тысяч квадратных метров появится по адресу: Ленинградскии? проспект, владение 36. Проект согласовала Москомархитектура, его реализуют в рамках комплекснои? реконструкции территории стадиона. Старыи? спорткомплекс, расположенныи? на этом месте, снесли еще в 2017 году.

Рядом со стадионом "Динамо" построят новый тренировочный комплекс. Здание площадью более 25 тысяч квадратных метров появится по адресу: Ленинградскии? проспект, владение 36. Проект согласовала Москомархитектура, его реализуют в рамках комплекснои? реконструкции территории стадиона. Старыи? спорткомплекс, расположенныи? на этом месте, снесли еще в 2017 году.Рядом со стадионом «Динамо» построят новый тренировочныйкомплекс. Здание площадью более 25 тысяч квадратных метров появится по адресу:Ленинградский проспект, владение 36. Проект согласовала Москомархитектура, егореализуют в рамках комплексной реконструкции территории стадиона. Старыйспорткомплекс, расположенный на этом месте, снесли еще в 2017 году.В новом комплексе будут проходить тренировки по хоккею,футболу, гимнастике, баскетболу и единоборствам, а спортом заниматься смогутвсе желающие. На крыше появится смотровая площадка.«В нем можно будет проводить соревнования, заниматьсяхоккеем, футболом, гимнастикой, баскетболом и единоборствами — все под однойкрышей. Кровля задумана как смотровая площадка, откуда будет открыватьсязамечательный вид на Петровский парк», — рассказал главный архитекторМосквы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.Внутри появится тренировочная ледовая арена с трибунами на100 зрителей, футбольный манеж, гимнастический зал со зрительскими местамина 400 человек и зал единоборств. Помимо этого, в здании оборудуютуниверсальный зал для баскетбола, волейбола и мини-футбола с трибуной натысячу зрителей. Модульная конструкция позволит разделить пространство на триотдельные площадки.На первом этаже комплекса откроют магазин с сувенирнойпродукцией, кафе и гардероб. А из холла на лифте можно будет сразу попасть накрышу.Территория вокруг спорткомплекса будет благоустроена: здесьорганизуют зону отдыха. По проекту пешеходные дорожки будут сходиться в формедвух треугольников, напоминая песочные часы.Реконструкцию стадиона «Динамо» завершили в 2018 году.Обновленный комплекс объединил два спортивных объекта: футбольный стадион ималую спортивную арену. Их общая площадь составила более 200 тысяч квадратныхметров. Теперь вокруг обновленного стадиона создают одноименный спортивныйпарк. На восьми гектарах планируют построить здание академии спорта «Динамо»,оборудовать зоны для отдыха и занятий спортом.