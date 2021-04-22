Рядом со стадионом Динамо построят новый тренировочный комплекс. Здание площадью более 25 тысяч квадратных метров появится по адресу: Ленинградскии? проспект, владение 36. Проект согласовала Москомархитектура, его реализуют в рамках комплекснои? реконструкции территории стадиона. Старыи? спорткомплекс, расположенныи? на этом месте, снесли еще в 2017 году.
Рядом со стадионом "Динамо" построят новый тренировочный комплекс. Здание площадью более 25 тысяч квадратных метров появится по адресу: Ленинградскии? проспект, владение 36. Проект согласовала Москомархитектура, его реализуют в рамках комплекснои? реконструкции территории стадиона. Старыи? спорткомплекс, расположенныи? на этом месте, снесли еще в 2017 году.
Рядом со стадионом «Динамо» построят новый тренировочный
комплекс. Здание площадью более 25 тысяч квадратных метров появится по адресу:
Ленинградский проспект, владение 36. Проект согласовала Москомархитектура, его
реализуют в рамках комплексной реконструкции территории стадиона. Старый
спорткомплекс, расположенный на этом месте, снесли еще в 2017 году.
В новом комплексе будут проходить тренировки по хоккею,
футболу, гимнастике, баскетболу и единоборствам, а спортом заниматься смогут
все желающие. На крыше появится смотровая площадка.
«В нем можно будет проводить соревнования, заниматься
хоккеем, футболом, гимнастикой, баскетболом и единоборствами — все под одной
крышей. Кровля задумана как смотровая площадка, откуда будет открываться
замечательный вид на Петровский парк», — рассказал главный архитектор
Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
Внутри появится тренировочная ледовая арена с трибунами на
100 зрителей, футбольный манеж, гимнастический зал со зрительскими местами
на 400 человек и зал единоборств. Помимо этого, в здании оборудуют
универсальный зал для баскетбола, волейбола и мини-футбола с трибуной на
тысячу зрителей. Модульная конструкция позволит разделить пространство на три
отдельные площадки.
На первом этаже комплекса откроют магазин с сувенирной
продукцией, кафе и гардероб. А из холла на лифте можно будет сразу попасть на
крышу.
Территория вокруг спорткомплекса будет благоустроена: здесь
организуют зону отдыха. По проекту пешеходные дорожки будут сходиться в форме
двух треугольников, напоминая песочные часы.
Реконструкцию стадиона «Динамо» завершили в 2018 году.
Обновленный комплекс объединил два спортивных объекта: футбольный стадион и
малую спортивную арену. Их общая площадь составила более 200 тысяч квадратных
метров. Теперь вокруг обновленного стадиона создают одноименный спортивный
парк. На восьми гектарах планируют построить здание академии спорта «Динамо»,
оборудовать зоны для отдыха и занятий спортом.