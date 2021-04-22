Регистрация на четвертый сезон конкурса управленцев Лидеры России продлится до 26 апреля включительно. Поступило уже более 100 тысяч заявок, сообщил гендиректор АНО Россия – страна возможностей, руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Регистрация на четвертый сезон конкурса управленцев продлится до 26 апреля включительно. Поступило уже более 100 тысяч заявок, сообщил гендиректор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров.Заявочная кампания началась 31 марта. Старт нового сезона конкурса поддержал президент Владимир Путин.В этом году у "Лидеров России" появятся новые треки – "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Информационные технологии" и "Культура". Два дополнительных направления – студенческое (для тех, у кого нет управленческого опыта) и международное (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России).Больше всего заявок поступило из центральных регионов страны – 35,55%. На втором и третьем местах – Приволжский и Северо-Западный федеральные округа."Большинство регистраций поступает от участников в возрасте от 31 до 35 лет –27% и от 36 до 40 лет – 26%. Конкурсантов в возрасте от 41 до 45 лет – 17%, от 26 до 30 лет – 12%, от 46 до 55 лет – 11%, а от 18 до 25 лет – 7%", – уточнил Алексей Комиссаров.Из 100 тысяч заявок 12 тысяч поступили из Москвы, пять тысяч из Санкт-Петербурга, четыре тысячи из Московской области. Также высокую активность проявляют жители Свердловской и Нижегородской областей, Краснодарского края и Татарстана.До середины июля будут идти дистанционные испытания. К осени начнутся полуфиналы треков. Суперфинал запланирован на март 2022 года. Победители получат образовательный грант в миллион рублей. Они смогут поработать с наставниками из числа ведущих управленцев России.Конкурс "Лидеры России" – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". В новом сезоне участникам предстоит выбрать один из восьми треков: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также международное и студенческое направления.Высокие должности получили уже 270 участников конкурса. Шестеро стали заместителями федеральных министров, двое – главами регионов, четверо – мэрами городов.