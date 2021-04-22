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<a href="https://33live.ru/novosti/22-04-2021-v-rossii-za-sutki-vyyavili-pochti-9-tysyach-zarazivshixsya-covid-19.html" target="_blank">В России за сутки выявили почти 9 тысяч заразившихся COVID-19</a> - Число заразившихся коронавирусом россиян выросло. Оперативный штаб сообщил о 8 996 новых случаях.