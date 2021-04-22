Сегодня в цехах предприятия трудится 110 человек. Объём выпуска изделий составляет 100 тысяч пар в месяц.

Губернатор Владимир Сипягин во время в Судогду встретился с руководителями обувной фабрики «Рокса» Александром Маньковым и Сергеем Пановым.С 2016 года в развитие компании инвестировано более 100 млн рублей. Предприятие занимается пошивом мужской, женской и детской обуви. Для этого были выкуплены и восстановлены производственные здания бывшей текстильной фабрики. Сегодня в цехах трудится 110 человек. Объём выпуска изделий составляет 100 тысяч пар в месяц.Владимир Владимирович ознакомился с планами развития предприятия. В перспективе - расширение ассортимента товаров.«Обсудили новую инвестиционную площадку, новые инвестиции, форму помощи. Объём вложений в фабрику составит около 300 млн рублей. Уверен в её развитии», - поделился результатами встречи глава региона.Добавим, что департаменты экономического развития и предпринимательства в ближайшее время проконсультируют руководителей ООО «Рокса» по вопросам получения различных мер государственной поддержки бизнеса, а также проработают с ними вопросы кадрового обеспечения новых производственных линий.