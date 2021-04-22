Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу COVID-19 у москвичей. По мнению специалиста, появится уже ..

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу COVID-19 у москвичей. По мнению специалиста, появится уже скоро.Кондрахин считает, что большинство граждан получат защиту от инфекции осенью 2021 года. Эксперт прогнозирует, что уже в начале сентябре иммунитет сформируется у 75% жителей Москвы и Московской области. Но для этого необходимо продолжать вакцинацию населения, передаёт "".