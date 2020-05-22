Московский городской суд пересмотрит приговор нападающему Зенита Александру Кокорину и полузащитнику Ростова Павлу Мамаеву. Первое заседание состоится 17 июня в 10 часов. Ранее ..

Московский городской суд пересмотрит приговор нападающему "Зенита"Александру Кокорину и полузащитнику "Ростова" Павлу Мамаеву. Первое заседание состоится 17 июня в 10 часов.Ранее спортсмены направили жалобу в Кассационный суд. Они заявили, что их привлекли к уголовной ответственности необоснованно. Дело было отправлено на пересмотр в Мосгорсуд.Напомним, в октябре 2018 года футболисты избили водителя Виталия Соловчука, после чего напали на сотрудника Минпромторга Дениса Пака, сообщает газета "". Александра Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам тюрьмы, а Павла Мамаева – к 1 году и 5 месяцам.