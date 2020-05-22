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<a href="https://33live.ru/novosti/22-05-2020-sdala-uzhe-urgant-prilozhil-sobchak-v-koridore-ostankino.html" target="_blank">Сдала уже: Ургант приложил Собчак в коридоре Останкино</a> - Ксения Собчак и Иван Ургант на протяжении многих лет высмеивают друг друга. Телеведущие знают, как пошутить и, при этом, не обидеть.