С четвертой женой Еленой Степаненко юморист Евгений Петросян прожил более 30 лет. Однако ушел от нее, когда повстречал молодую Татьяну Брухунову. Теперь пятой жене артиста то и дело приходится отвечать на критику и нападки.

С четвертой женой Еленой Степаненко юморист Евгений Петросян прожил более 30 лет. Однако ушел от нее, когда повстречал молодую Татьяну Брухунову. Теперь пятой жене артиста то и дело приходится отвечать на критику и нападки.Несмотря на то, что Елена Степаненко и Евгений Петросян оформили развод еще несколько лет назад, до сих пор бывшие супруги не могут поделить совместно нажитое имущество. А еще некоторые поклонники Степаненко никак не могут смириться с тем, что теперь Евгений Петросян счастлив с молодой помощницей Татьяной Брухуновой, поэтому то и дело стараются ее побольнее уколоть в Сети.Впрочем, сама 31-летняя супруга юмориста не дает себя в обиду. Она либо отвечает на критические отзывы, либо сразу блокирует. Татьяна искренне не понимает, зачем люди приходят к ней на страничку и "гадят", ведь они ее совершенно не знают.Нередко комментаторы упоминают и бывшую жену Евгения Петросяна Елену Степаненко. Отметим, что после развода юмористка буквально преобразилась: она сильно похудела, сменила прическу, наряды, начала выступать с новой программой, стала ведущей развлекательного шоу. Некоторые особо наблюдательные поклонники даже уверены, что артистка сделала пластическую операцию.Однако не все верят в то, что сейчас юмористка счастлива. "Хороша! Сочувствую Степаненко и ее игре в радость", – отметила одна из подписчиц Брухуновой. Та ей ответила: "Не стоит! За нее можно только порадоваться!"Не оставила Татьяна без внимания и такой, более жесткий комментарий: "Не уважаю подобных женщин. Получается жена с ним десятки лет... и в горе и в радости и имущество все нажив.. а тут жена стала стареть и вот оно счастье. Не сказала бы слово увидев в профиле счастливые фото с мужем, всякое случается. Вам все вернется (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)".Брухунова не стала молчать. "А как же три предыдущие жены? До той диковиной четвертой о которой говорите Вы. Там годы совместной жизни. И даже ребенок", – высказалась пятая жена Евгения Петросяна.