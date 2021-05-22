С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 21232 человека. Врачам удалось поставить на ноги 18975 пациентов, что составляет более 89% инфицированных. В стационарах лежит 294 жителя, из них 186 с диагнозом коронавирус. На дому лечится

В Костромской области за прошедшие сутки зарегистрировали 34 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.Согласно статистике, положительный тест на ковид пришёл 9 костромичам. По три новых случая заболевания диагностировано в Волгореченске, Галиче и Костромском районе. По два заболевших в Судиславле, Нерехте, Шарье, Мантурово и Буйском районе. По одному – в Чухломе, Красном-на-Волге, Кадыйском и Антроповском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 21232 человека. Врачам удалось поставить на ноги 18975 пациентов, что составляет более 89% инфицированных. В стационарах лежит 294 жителя, из них 186 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1608 заболевших.На 22 мая в регион в общей сложности поступило 75912 доз вакцины от коронавирусной инфекции, прививку сделал 65391 человек.