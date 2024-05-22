Как владимирцам избавиться от строительного мусора и не получить штраф? При проведении ремонтных...

Как владимирцам избавиться от строительного мусора и не получить штраф?При проведении ремонтных работ неизбежно образуется большое количество строительного мусора, который нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры во избежание штрафных санкций.Существуют специальные способы и места для утилизации строительных отходов, о которых рассказали в пресс-службе администрации Владимира.Для начала выясним, что относится к строительному мусору?В приказе Росприроднадзора подробно перечислено то, что считается строительным мусором:- Остатки от разбора домов, бань и других надворных построек,- Камень, кирпич (в том числе битый), бетон, асбест и гипс,- Бревна и доски,- Арматура,- Кровельные материалы,- Битумные материалы,- Лакокрасочные материалы,- Строительные смеси,- Перегородки из гипсокартона, целые листы ДСП, МДФ и ОСБ,- Силикатные блоки,- Трубы, тепло-, гидро- и шумоизоляционные материалы.Существует несколько вариантов утилизации мусора:И все же, какое наказание придется понести гражданину, оставившему строительный мусор в неположенном месте?Фото: пресс-служба администрации Владимира; Fusion Brain, платформа для генерации изображений