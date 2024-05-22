Как владимирцам избавиться от строительного мусора и не получить штраф?
При проведении ремонтных...
Как владимирцам избавиться от строительного мусора и не получить штраф?
При проведении ремонтных работ неизбежно образуется большое количество строительного мусора, который нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры во избежание штрафных санкций.
Существуют специальные способы и места для утилизации строительных отходов, о которых рассказали в пресс-службе администрации Владимира.
Для начала выясним, что относится к строительному мусору?
В приказе Росприроднадзора подробно перечислено то, что считается строительным мусором:
- Остатки от разбора домов, бань и других надворных построек,
- Камень, кирпич (в том числе битый), бетон, асбест и гипс,
- Бревна и доски,
- Арматура,
- Кровельные материалы,
- Битумные материалы,
- Лакокрасочные материалы,
- Строительные смеси,
- Перегородки из гипсокартона, целые листы ДСП, МДФ и ОСБ,
- Силикатные блоки,
- Трубы, тепло-, гидро- и шумоизоляционные материалы.
Существует несколько вариантов утилизации мусора:
И все же, какое наказание придется понести гражданину, оставившему строительный мусор в неположенном месте?
Фото: пресс-служба администрации Владимира; Fusion Brain, платформа для генерации изображений