На станции Улыбышево под Владимиром сбили лося На станции Улыбышево под Владимиром минувшей ночью...

На станции Улыбышево под Владимиром сбили лосяНа станции Улыбышево под Владимиром минувшей ночью сбили очередного лосяВидео с еще живым, но сильно раненым животным появилось в одном из владимирских телеграм-каналов.Виновник аварии скрылся с места ДТП. Помочь травмированному лосю остановились другие автомобилисты, они дозвонились в охотинспекцию. Специалисты приехали и увезли его. Это уже третье аналогичное происшествие за неделю.На днях лесного гиганта сбили на Пекинке в час пик. Еще одного - в Петушинском районе.