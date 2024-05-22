На станции Улыбышево под Владимиром сбили лося
На станции Улыбышево под Владимиром минувшей ночью...
На станции Улыбышево под Владимиром сбили лося
На станции Улыбышево под Владимиром минувшей ночью сбили очередного лося
Видео с еще живым, но сильно раненым животным появилось в одном из владимирских телеграм-каналов.
Виновник аварии скрылся с места ДТП. Помочь травмированному лосю остановились другие автомобилисты, они дозвонились в охотинспекцию. Специалисты приехали и увезли его. Это уже третье аналогичное происшествие за неделю.
На днях лесного гиганта сбили на Пекинке в час пик. Еще одного - в Петушинском районе.