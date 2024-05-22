Во Владимире общественные организации оказывают посильную помощь нашим бойцам, принимающим участие в специальной военной операции.

Во Владимире общественные организации оказывают посильную помощь нашим бойцам, принимающим участие в специальной военной операции. Так, 21 мая армянская община и региональная Ассамблея народов доставили на пункт сбора новую партию гуманитарного груза. Об этом рассказала мэрии.«Огромная благодарность всем, кто принимает участие в сборе, такие акции являются доказательством силы и единства многонационального народа нашей страны», - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.