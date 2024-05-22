За первые четыре месяца 2024 года в веб-версии ВТБ Онлайн использовали биометрию для входа в 3 раза чаще, чем годом ранее: было совершено порядка 60 млн входов по отпечатку пальца и снимку лица.

За первые четыре месяца 2024 года в веб-версии ВТБ Онлайн использовали биометрию для входа в 3 раза чаще, чем годом ранее: было совершено порядка 60 млн входов по отпечатку пальца и снимку лица. В мае тренд на кратный рост год к году также продолжился.ВТБ первым на банковском рынке запустил услугу авторизации по биометрии в июне 2022 года. По данным на май 2024 года, вход с помощью биометрии в веб-версию ВТБ Онлайн регулярно используют уже 70% человек. После внедрения технологии биометрии в веб-версию у банка больше нет необходимости использовать СМС, что сокращает время на авторизацию.«Популярность этого инструмента растет, что говорит о спросе на технологии со стороны наших клиентов и подтверждает мировой тренд. Если опция удобна, актуальна и безопасна, — она упрощает многие повседневные задачи на фоне высокой повседневной загруженности и рутины. Этот способ входа в ВТБ Онлайн позволяет почти мгновенно получить доступ к своим финансам, минуя ввод СМС-кодов, логинов и паролей. По биометрии можно также зайти в сервис ВТБ ID, а в будущем мы планируем, что с помощью ВТБ ID клиенты смогут подтверждать свои учетные записи на других порталах, оплачивать покупки или брать рассрочку от банков в маркетплейсах», — считает старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса банка ВТБ Никита Чугунов.Чтобы включить опцию, после входа в онлайн-банк нужно открыть автоматический баннер с предложением подключить биометрию. Если на рабочем столе смартфона есть иконка для быстрого перехода к ВТБ Онлайн, войти по биометрии можно в один клик. Также опция всегда доступна в настройках профиля ВТБ Онлайн. Личные данные не передаются в банк или третьим лицам и хранятся исключительно на персональных устройствах клиентов.Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.Реклама.