Для чего убирать парковочные карманы на Горького и будет ли этому альтернатива? Эти вопросы взволновали общественность ровно в тот момент, как на одной из главных городских улиц начался

Для чего убирать парковочные карманы на Горького и будет ли этому альтернатива? Эти вопросы взволновали общественность ровно в тот момент, как на одной из главных городских улиц начался капитальный ремонт. Стоит отметить, ликвидация парковочных карманов – это только часть ремонта дороги по улице Горького. В планах мэрии преобразовать участок от здания городской администрации до главного