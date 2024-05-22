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<a href="https://33live.ru/novosti/22-05-2024-uvlekatelnyj-test-na-znanie-sovetskix-filmov-po-kostyumam-geroev.html" target="_blank">Увлекательный тест на знание советских фильмов по костюмам героев</a> - Советские фильмы не только поражают своими сюжетами и актерским мастерством, но и великолепными костюмами, которые помогают создать атмосферу и подчеркнуть характеры героев. Проверим, насколько хорошо вы запомнили костюмы известных советских фильмов.