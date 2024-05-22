В Гусь-Хрустальном два парня на мотоцикле после ДТП пролетели через перекресток и отделались испугом. Авария произошла днем 22 мая в самом центре города, на перекрестке улиц Калинина и

В Гусь-Хрустальном два парня на мотоцикле после ДТП пролетели через перекресток и отделались испугом. Авария произошла днем 22 мая в самом центре города, на перекрестке улиц Калинина и Интернациональной, в районе половины первого. Происшествие запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мотоцикл пытался обойти попутный Лада Ларгус, который в тот момент поворачивал налево. После внезапного