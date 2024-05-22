К правоохранителям обратились сотрудники ООО «Владтекс-экспорт».

К правоохранителям обратились сотрудники ООО «Владтекс-экспорт». В ходе проверки было установлено, что предприятие задолжало 152 работникам более 4 млн рублей. Об этом 22 мая рассказала региональной прокуратуры.«В связи с допущенными нарушениями прокурором директору ООО «Владтекс-экспорт» внесено представление, в отношении руководителя организации решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.