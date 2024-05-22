Владимирцам на заметку: состав «Ласточки» будет увеличен В пресс-службе РЖД рассказали, что...

Владимирцам на заметку: состав «Ласточки» будет увеличенВ пресс-службе РЖД рассказали, что сдвоенные составы скоростного поезда «Ласточка» продолжат курсировать по маршрутам Нижний Новгород – МоскваИз столицы России десятивагонный состав отправится 24 мая в 20:50, прибудет в Нижний Новгород на следующий день в 01:13.Из столицы Приволжья «Ласточка» отправится 25 мая в 04:51 и прибудет в Москву в те же сутки в 09:19.Любопытно, что всего за 4 месяца 2024 года «Ласточки» в сообщении с Нижним Новгородом перевезли почти 1,5 миллиона пассажиров, что на 17% больше, чем в прошлом году.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений