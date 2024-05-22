С мая 2024 года во всех городах присутствия Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» участились рейды по проверке незаконных подключений.

С мая 2024 года во всех городах присутствия Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» участились рейды по проверке незаконных подключений. По итогу за три недели мая было выявлено 29 самовольщиков. Из них долги оплатили 4 клиента. По остальным составлены акты, готовятся документы для передачи в полицию.Всего с января по май 2024 года Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» передал в полицию 116 заявлений о самовольном подключении к электроэнергии. За несанкционированные действия жителей ждут административные штрафы в размере от 10 до 15 тысяч руб. Кроме того, чтобы свет появился в домах после ограничения, клиентам необходимо полностью погасить задолженность и заплатить за услугу возобновления электроэнергии.Отметим, что все должники за 30 дней оповещаются о предстоящем ограничении. Уведомления публикуются на квитанциях или направляются СМС. В случае тяжелой жизненной ситуации клиент может обратиться в офис «ЭнергосбыТ Плюс» для составления индивидуального графика погашения задолженности. С начала года такой возможностью воспользовались 42 человека.Реклама.