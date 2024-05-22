Во Владимире наградили победителей и участников всероссийского конкурса Семья Года В России...

Во Владимире наградили победителей и участников всероссийского конкурса "Семья Года"В России продолжается Год Семьи. В областной столице наградили победителей и участников всероссийского конкурса "Семья Года". Слово - Марии Платанюк.Подарок - от Детской хоровой капеллы под руководством Ирины Королёвой. Церемония в Центре классической музыки- по- семейному тёплая. Чествуют победителей и участников регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года". Заместитель губернатора Владимир Куимов подчеркивает: семья для России- фундамент.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Неслучайно 2024-ый год Президентом нашей страны Владимиром Путиным был объявлен Годом Семьи. Особенно важно, что именно в этот годформируются новые программы, связанные с семейной политикой, формируются новые задачи, связанные с демографическими решениями.Победителей чествовали в пяти номинациях. Семья - Многодетная, Молодая, Золотая, Хранитель традиций, Сельская. В числе награжденных- Зякины из села Беречино Кольчугинского района. Виктор и Анна воспитывают троих сыновей. Всеволода, Тимура и Святослава. Глава семьи- лейтенант внутренней службы. Мама- призёр соревнований по конному спорту и мас-рестлингу.О своём выборе - быть ближе к земле - Зякины не пожалели ни разу.- Мы изначально же в городе жили. А потом поняли, что это чуть-чуть не наше. Мы хотим больше свободы, хотим заниматься любимым делом. И поэтому решили купить дом и переехать в село.- Главное любить друг друга, уважать, это самое главное. Друг другу доверять и помогать. Катаем детей на лошадках. Это наше увлечение. Папа занимается резьбой по дереву,я немного занимаюсь декупажем.Награды и подарки в этот день- всем участникам. Поздравления- от Законодательного Собрания, отделения движения "Отцы России" и детского омбудсмена Юлии Раснянской.Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области:- Впереди нас ждёт целый национальный проект "Семья" и я уверена, что каждая семья на себе почувствует поддержку государства. Ну а сегодня праздник в честь вас, в честь самых лучших.Семья Щенёвых из Мурома прибыла даже не полным составом. У Александра и Олеси Щенёвой- восемь детей.Глава семейства- священнослужитель. Супруга награждена Патриаршим знаком материнства. Их секрет счастья...- В любви. Слово Апостола Павла - в любви. Мы стараемся какие-то невзгоды вместе переносить, помогать друг другу. Любовь- это главное.- Дети берут от нас, мы берём от родителей. Очень много традиций. Так что семья- это основное.На торжественной церемонии презентовали и новый областной марафон "Семейные выходные". Выбрать направление поможет портал "Моё образование". Путешествовать лучше всей семьей!