Во Владимирской области разыскивают женщину, задолжавшую алименты на сумму 400 тысяч...

Во Владимирской области разыскивают женщину, задолжавшую алименты на сумму 400 тысяч рублейОтделением судебных приставов Селивановского района УФССП по Владимирской области разыскивается Плаксова Елена Владимировна 23.08.1986 года рождения.37-летняя женщина обязана выплачивать алименты на содержание дочери 2007 года рождения. У нее образовалась задолженность — 400 тысяч рублей.Если вы располагаете информацией о месте нахождения Плаксовой Елены, просим сообщить в ОСП Селивановского района по телефонам:+7 (49236) 2 - 39 - 44+7 (49236) 2 - 39 - 48+7 - 929 - 028 - 90- 68Фото: пресс-служба УФССП по Владимирской области