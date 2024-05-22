Житель Вязниковского района, которого обвиняли в убийстве друга, отправится за решетку на 8 с половиной лет. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживал прокурор области Иван

Житель Вязниковского района, которого обвиняли в убийстве друга, отправится за решетку на 8 с половиной лет. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживал прокурор области Иван Грибов, он лично присутствовал на судебном процессе. Как установили следствие и суд, житель поселка Центральный Вязниковского района зарезал своего приятеля на кухне. Два друга поссорились 3 января, из-за чего некоторое