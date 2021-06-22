Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» в Александровском и Киржачском районе провел 9 июня исследование проб воды Дичковского озера, плотин возле села Крутец и села Андреевское.

Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» в Александровском и Киржачском районе провел 9 июня исследование проб воды Дичковского озера, плотин возле села Крутец и села Андреевское.По результатам лабораторных исследований, вода в озере Дичковском не отвечает требованиям эпидеомилогической безопасности по содержанию термотолератных колиформных бактерий: при норме в 100 единиц в воде озера 620 единиц в 100мл, общих колиформных бактерий при норме не более 100 единиц – 2400 единицы на 100мл.Проба воды водоема у села Крутец по содержанию термотолерантных колиформных бактерий не отвечает требованиям эпидеомилогической безопасности: в 100мл воды содержится 620 единицы при норме не более 100 единиц на 100мл воды, сообщилиПроба воды водоема у села Андреевское не отвечает требованиям эпидеомилогической безопасности: термотолератных колиформных бактерий при нормативе не более 100 единиц в 100мл в водоеме содержится 620 единиц.Несоответствие качества воды на данных водных объектах Александровского района представляют угрозу для использования водоемов в качестве зон отдыха.Фото