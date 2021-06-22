Во Владимире открывается новый частный музей — Музей непридуманных историй.

Во Владимире открывается новый частный музей — Музей непридуманных историй.Торжественное открытие состоится 24 июня в 13.00 и 15.00.Музей непридуманных историй расположен в доме 8 на улице Ильича - в доме, которому уже 170 лет. Он был и местом проживания купцов, и коммунальной квартирой, и магазином «Семена», и просто офисами. 24 июня 2021 года у дома начинается новая история — музейная. Здесь будет представлена коллекция уникальных экспонатов (в том числе из "Книги рекордов"), которая познакомит посетителей с элементами быта конца XIX - начала XX века, расскажет подрастающему поколению об исчезающих профессиях, о предметах необычного назначения, о людях, о литературных произведениях, об обычаях и традициях. А главное, в этом музее можно не только слушать и смотреть, а вполне реально почувствовать, чем пахнет история, в буквальном смысле слова, попробовать ее на ощупь и даже на вкус!Дата открытия — 24 июня - выбрана не случайно, в некоторых странах в этот день отмечают День оживания музеев. Для Музея непридуманных историй быть живым музеем, доступным для разных категорий посетителей — это цель.