В рамках проекта ОНФ Вечный огонь в нашем сердце на мемориалах прошли торжественные церемонии профилактики

В рамках проекта ОНФ "Вечный огонь в нашем сердце" на мемориалах прошли торжественные церемонии профилактикиВ российских городах-героях и городах воинской славы прошли торжественные мероприятия по профилактике газогорелочных устройств на мемориалах Вечный огонь. Они были организованы в рамках проекта Общероссийского Народного фронта "Вечный огонь в нашем сердце". Акция посвящена 80-ой годовщине начала Великой Отечественной войны.Церемонии прошли в городах-героях: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Керчь, Волгоград, Тула, Мурманск и Смоленск, а также в городах воинской славы: Великий Новгород, Владикавказ, Вязьма, Ельня и других. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева поблагодарила участников акции."Смысл этой, казалось бы, технической работы на самом деле очень глубокий. Мы хотели показать всем молодым ребятам, которые пришли или посмотрели это в репортаж и соцсетях, что даже когда эти работы проводится, Вечный огонь не гасится, а переносится на специальную горелку. Мы просто обязаны хранить его в наших сердцах. И конечно, наш флешмоб, который мы запустили в социальных сетях – это попытка рассказать тем, кто еще не знает, не подумал, не понял, что же такое Вечный огонь для нашей страны", – подчеркнула Цунаева.Отметим, что во время профилактических работ Вечный огонь, естественно, не гаснет. Его переносят на специальную горелку, способную выдержать ураганный ветер и ливень.