В российских СМИ во вторник появилась информация о том, что правительство страны разрабатывает программу по вживлению в мозг людей микрочипов. Журналисты ссылались на близкие к Минобрнауки ..

В российских СМИ во вторник появилась информация о том, что правительство страны разрабатывает программу по вживлению в мозг людей микрочипов. Журналисты ссылались на близкие к Минобрнауки источники и отмечали, что на проект планируется выделить более 50 миллиардов рублей. По задумке разработчиков, эта технология позволила бы передавать данные между мозгом и различными устройствами с помощью нервных импульсов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эти слухи. Дипломат заявил, что пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию, однако заявил, что он такого документа не видел, сообщает