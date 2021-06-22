ДТП случилось вечером 21 июня на Большой Нижегородской во Владимире. 28-летний водитель “Киа-Рио” сбил 15-летнего подростка, который на велосипеде ехал по нерегулируемому пешеходному

ДТП случилось вечером 21 июня на Большой Нижегородской во Владимире. 28-летний водитель “Киа-Рио” сбил 15-летнего подростка, который на велосипеде ехал по нерегулируемому пешеходному переходу. По данным ГИБДД, подросток получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы спины и ссадины. В этот же день в Камешкове также произошла авария, в которой пострадал подросток. 13-летний мальчик сел за руль