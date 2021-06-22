Как в этом году абитуриенты будут подавать документы, смотрите в следующем материале.

Как в этом году абитуриенты будут подавать документы, смотрите в следующем материале.По традиции готовность приёмной комиссии оценивает ректор ВлГУ Анзор Саралидзе. Глава университета проходит все этапы подачи документов. Он лично убеждается, что абитуриенты получат необходимую помощь. Ректор отмечает, что студент ВлГУ уже с 1 курса может готовиться к будущему трудоустройству. Для этого в приемной кампании активно участвуют работодатели.Ректор ВлГУ Анзор Саралидзе:- Мы готовимся в течение года. Обновляем материально-техническую базу, для того чтобы встретить студентов. И, безусловно, подписываем соглашения с нашими крупными предприятиями, для того чтобы обеспечить не только обучение и прохождение практики, но и дальнейшее трудоустройство.Абитуриенты ВлГУ могут могут использовать все возможные способы подачи документов: через личный кабинет на сайте приемной комиссии, через почтового оператора, очно и через портал госуслуг. Артём Попов после окончания колледжа ВлГУ решил получить высшее образование.Артем Попов, абитуриент ВлГУ:- Преподаватели уже все знакомы, со всеми общался. Материал понравилось как объясняют, решил поступить в ВЛГУ. Также еще достаточно недалеко от дома. Специальность выбрал, просто по направлению, потому, что мне очень нравится работать со связью.В этом году в открыты новые направления в сфере педагогического образования и рационального использования ресурсов, а также специальность «судебная и прокурорская деятельность».Ответственный секретарь приемной комиссии Екатерина Грищенко:Количество бюджетных мест в этом году более чем две тысячи двести. Направлений подготовки очень много. Двенадцать институтов. Каждый выберет себе направление по душе.))Горячая линия 47-77-74 Техническая поддержка 47-77-78Для абитуриентов открыты две горячие линии: по вопросам поступления и техподдержки. Выпускники колледжей и сдающие дополнительные вступительные испытания могут подать документы до 15 июля. Поступающие только по ЕГЭ - до 29 июля. Приемная комиссия работает с понедельника по субботу с 9 до 18 часов.Наталья Головешкина, Константин Миронов, Илья Хлудов. Вести Владимир