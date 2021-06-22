Волонтеры Победы решили помочь 100-летнему ветерану ВОВ посетить родной город и школу

Волонтеры Победы решили помочь 100-летнему ветерану ВОВ посетить родной город и школуАктивисты общественного движения "Волонтеры Победы" решили исполнить заветную мечту ветерана Великой Отечественной войны Абрама Израилевича Миркина, который уже перешагнул почетный рубеж в 100 лет.Абрам Израилевич родился в Белоруссии, в городе Хотимске Могилевской области. Он давно мечтал посетить родной край и снова сесть за парту в школе, где учился еще до начала войны. "Волонтеры Победы" исполняют мечту 100-летнего ветерана.Несмотря на уважаемый возраст, Абрам Израилевич находится в добром здравии. Не так давно он без осложнений перенес коронавирусную инфекцию. Впрочем, это испытание даже в сравнение не годится с тяжелой долей фронтовика, кавалера ордена Красной Звезды, участвовавшего в прорыве блокады Ленинграда.23 июня заветная мечта ветерана осуществится. СейчасАбрам Израилевич делится богатым житейским опытом с молодежью в Белоруссии и даже проводит зарядки для "Волонтеров". На днях он принял участие в торжественной встрече ПоездаПобеды в Бресте и акции "Сад памяти"."Такие люди, как Абрам Израилевич, вдохновляют и заряжают невероятнойсилой и эмоциями! Именно у таких людей стоит учиться молодежи. В свои 100 летон подвижен и энергичен, даже провел для нас, волонтеров, зарядку!" – рассказала руководитель "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова.Абрам Израилевич в ответ поблагодарил молодых активистов за безвозмездную патриотическую работу: "Та работа, которая проводится Волонтерами Победы, очень необходима дляжизни наших народов. Они все делают безвозмездно. Молодцы! Это молодежь, вкоторой воспитан патриотизм. Именно он в годы войны сыграл главную роль вобороне нашей страны. Патриотизм помог нам победить злейшего врага человечества– нацизм. Поэтому мы должны и сегодня прививать любовь к Родине современномупоколению".