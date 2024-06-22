В Муроме планируют построить однозальный спорткомплекс В Муроме приступают к строительству ещё...

В Муроме планируют построить однозальный спорткомплексВ Муроме приступают к строительству ещё одного спортивного объекта. В городе на Оке планируют возвести однозальный спорткомплекс.Об этом сообщил глава Мурома - Евгений Рычков. Новый объект постоят в центральной части города, на месте пустыря.По словам Евгения Рычкова, как ни странно, именно в центре Мурома самый большой дефицит спортивных залов. На всю территорию самой плотной многоэтажной застройки - только спорткомплекс "Ока".Проект нового комплекса поддержали губернатор Александр Авдеев и региональное Министерство спорта.