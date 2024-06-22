Медики владимирской скорой смогли дважды спасти от клинической смерти 64-летнего мужчину. Это произошло в символический день – 16 июня, в День медработника. Как рассказали в пресс-службе

Медики владимирской скорой смогли дважды спасти от клинической смерти 64-летнего мужчину. Это произошло в символический день – 16 июня, в День медработника. Как рассказали в пресс-службе Минздрава, скорую вызвали из-за того, что мужчина почувствовал сильные боли в груди. Прибывшие фельдшеры диагностировали острый повторный инфаркт миокарда. Пациент вдруг потерял сознание, началось развитие клинической смерти. Фельдшеры смогли