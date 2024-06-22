Во Владимире пройдут традиционные Троицкие гулянья «Праздник русской берёзки».
23 июня в Парке...
Во Владимире пройдут традиционные Троицкие гулянья «Праздник русской берёзки».
23 июня в Парке культуры и отдыха «Дружба» ждут гостей на традиционные Троицкие гулянья.
Начнется праздник в 11.30 с анимационной программы «Троицкие забавы».
Вместе с артистами взрослые и дети окунутся в атмосферу народных русских игр.
Владимирцам напоминают, что символом Троицы является береза. Именно на эту красавицу все желающие смогут повязать разноцветные ленточки и загадать желания.
На сцене парка пройдет концертная программа с участием народных коллективов Владимирской области. Песни, известные всем с детства, исполнят: ансамбли «Вишенка», «Усладики» и «Синеборье».
Завершится концертная программа хороводами на центральной поляне с фольклорным коллективом «Владимирская вечора».
В этот день состоится и мастер-класс по плетению венков из березовых веточек и атласных лент, а на поляне будет организована оригинальная фотозона.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений