Во Владимирской области зафиксирован рост недоимки по налогам. На текущей неделе депутаты ЗС...

Во Владимирской области зафиксирован рост недоимки по налогам.На текущей неделе депутаты ЗС обсудили в рамках публичных слушаний проект исполнения бюджета за 2023 год. Характеристику за прошлый год дала председатель Счетной палаты Владимирской области - Ирина Тулякова.Выяснилось, что исполнение налоговых доходов сдерживается недоимкой по ним. К слову, на начало 2023 года её размер составил более 1,6 млрд. рублей.Ирина Тулякова в своем выступлении пояснила, что основным инструментом для снижения недоимки должно стать усиление мер налогового администрирования.Она также отметила, что в настоящее время рассматривается предложение о расширении оснований для списания недоимок.“… Не в полной мере решены задачи по расширению налоговой базы по имущественным налогам путем введения и включения в налоговую базу незарегистрированного недвижимого имущества и земельных участков. Например, контрольное мероприятие, проведенное недавно нами в одном муниципальном образовании, показало, что сверка данных по земельным участкам с органами кадастра проведена всего на 65%…” - сообщила Ирина Тулякова.Отмечается, что выросли недоимки и по налогу на доходы физических лиц, которые за прошлый год выросли в два раза, а также - транспортному налогу.Фото: https://vk.com/schpalata33