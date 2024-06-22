Не смотря на бракоразводный процесс, бывший супруг приревновал женщину к новому ухажёру.

По информации следствия, осенью, 9 сентября 2023 года, обвиняемый пришёл в гости к возлюбленной для посиделок с алкогольными напитками. В процессе общения на телефон женщины поступил звонок от супруга. Пара находилась в процессе расторжения брака.Как сообщает прокуратура Владимирской области, «почти бывший» узнал, что жительница Владимира не одна и стал сыпать угрозами в адрес как жены, так и её нового спутника. После мужчины встретились на улице и подрались. Бывший муж скончался в больнице через пять дней.Суд вынес приговор в виде семи лет тюрьмы строгого режима, а также выплат за моральный ущерб и погребение общей суммой более одного миллиона рублей.