Американский актер Дженсен Эклс показал фото со съемок сериала Сверхъестественное. Кадр, по его словам, был сделан незадолго до приостановки производства теленовеллы из-за пандемии коронавируса.

Американский актер Дженсен Эклс показал фото со съемоксериала "Сверхъестественное". Кадр, по его словам, был сделан незадолго доприостановки производства теленовеллы из-за пандемии коронавируса.На фото можно увидеть исполнителей главных ролей. Актеры ДжаредПадалеки, Миша Коллинз, Дженсен Эклс и Александр Калвертзапечатлены рядом с любимым авто персонажей сериала "Сверхъестественное" ChevroletImpala.Снимок с бэкстейджа Дженсен Эклс опубликовал в личноммикроблоге. По словам исполнителя роли Дина Винчестера, фото отличноотражает настроение, которое царило тогда на площадке. "Все написано на нашихлицах. Неопределенность, эмоции, страх в связи с неведением", – поведал актер.Как оказалось, в тот момент Эклс и его коллеги переживалииз-за того, что день рождения Джареда Падалеки может оказаться подугрозой. Звезды сериала "Сверхъестественное", судя по всему, очень хотели личнопоздравить коллегу по цеху.Дженсен выразил надежду, что съемки сериала "Сверхъестественное"скоро возобновят, и они смогут устроить для Джареда торжество. Также актерпризнался, что мечтает поскорее оказаться за рулем любимого Chevrolet Impala.19 Июл 2020 в 8:31 PDTДобавим, 19 июля Джаред Падалеки отпраздновал деньрождения. Исполнителю роли Сэма Винчестера исполнилось 38 лет.Напомним, в середине мая должен был состояться финал 15сезона Из-за COVID-19 съемки теленовеллызаморозили. Ожидается, что осенью 2020 года поклонники смогут увидетьсемь заключительных эпизодов.