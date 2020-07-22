Премьер-министр Михаил Мишустин выразил надежду, что Россия получит надежную вакцину от коронавируса этой осенью. Глава правительства выступает с отчетом в Госдуме.

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил надежду, что Россия получит надежную вакцину от коронавируса этой осенью. Глава правительства выступает с отчетом в Госдуме.Четыре отечественные вакцины доказали свою безопасность, а две находятся на финальной стадии испытаний, заявил премьер-министр. Он выразил надежду, что российское лекарство от COVID-19 будет готово к использованию осенью этого года. Мишустин уверен, что отечественные разработки будут востребованы не только в нашей стране, но и за рубежом.В понедельник в Минобороны сообщили о готовности первой российской вакцины от коронавируса. Испытания завершены, участвовавшие в них добровольцы выписаны – они чувствуют себя хорошо и получили иммунитет к инфекции, отметили в военном ведомстве.Ранее в Минздраве назвали перспективными 17 российских препаратов. Все они вырабатывают у испытуемых иммунитет к коронавирусу, отмечены легкие побочные эффекты, но угрозы здоровью нет.Как отмечали в Центре эпидемиологии имени Гамалеи, российская вакцина от коронавируса пройдет регистрацию к середине августа. После этого можно организовать ее массовое производство.По подсчетам специалистов, до конца года может быть выпущено около 200 миллионов доз вакцины. Треть будет производиться на российских мощностях, остальной объем – за границей.Между тем некоторые ученые считают, что вакцина может и не понадобиться. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков указал на то, что все больше россиян получают иммунитет к коронавирусу естественным путем. Он напомнил о словах мэра Москвы Сергея Собянина, который заявил, что защита от инфекции есть у 60% жителей столицы.Коронавирус в России за последние сутки обнаружен у 5 842 человек. За время эпидемии заразились 783 тысячи наших сограждан, из них 562 тысячи выздоровели, остальные проходят лечение.