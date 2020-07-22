22.07.2020

2020-07-22 11:05:03

Перевозчики Ковровского района повысили плату за проезд в автобусах

Перевозчики Ковровского района начали повышать стоимость билетов. По информации Ковровских вестей, это связано она с тем, что автовокзалы по согласованию с департаментом цен и тарифов области подняли тарифы практически в 2,5 раза.

Тот в свою очередь, обосновывает повышение тарифов снижением пассажиропотока, повышением цен на топливо и дополнительными расходами.

Администрация Ковровского района отправила несколько официальных запросов губернатору, председателю ЗС, ГУП "Владимирский автовокзал", председателю комитета внутренней политики, требуя пересмотреть вопрос повышения тарифов.

С повышением тарифов расходы перевозчиков вырастут, и это может привести к убыточности и даже остановке деятельности предприятий, либо к повышению цен за проезд.