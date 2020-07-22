Сибирь. Тайга. Рабочие валят лес. Из-за деревьев выходит какой-то мужик и просит дать ему бензопилу. Работяги дают, и мужик весь день напролет, валит и валит лес. Вечером лесорубы уходят в бытовку, ложаться спать, а мужик не выпускает пилу из рук... Наутро работяги видят: вокруг - степь. Издалека, где еще виднеется лес, доносится шум работающей бензопилы. Лесорубы бегут к нему.
- Слушай, ты где раньше вкалывал?
- В Сахаре.
- Так там же нет ничего.
- Правильно. И здесь ничего не будет.
еще анекдот!