заведения общепита региона теперь могут принимать посетителей не только на летних верандах, но и в помещении

Кафе и ресторанам Владимирской области разрешили открыть внутренние помещения. Об этом во время своего прямого эфира в Instagram заявил губернатор Владимир Сипягин.По его словам, заведения общепита региона теперь могут принимать посетителей не только на летних верандах, но и в помещении. Естественно, все должны будут соблюдать установленные Роспотребнадзором нормы: соблюдать социальную дистанцию, носить маски, проводить регулярную дезинфекцию помещений