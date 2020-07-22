Статистика показывает, что в июне 2020 г. объем трат на туризм в топ-10 регионов оставался на 45% ниже

ВТБ изучил транзакционную активность россиян в наиболее популярных туристических регионах России за первую половину лета, сравнив ее с показателями годом ранее. Статистика показывает, что в июне 2020 г. объем трат на туризм в топ-10 регионов оставался на 45% ниже, но уже за первую половину июля достиг прошлогодних значений и даже превышает их. Регионами-лидерами по объему трат, помимо Москвы, стали Сочи, Казань, Санкт-Петербург и Байкал.В рамках аналитики эквайринговый бизнес ВТБ исследовал траты в таких туристических категориях как гостиницы, прокат транспорта, развлечения, рестораны, турагентства в основных туристических регионах России.В июне 2020 года суммарный объем трат в них составил 4,2 млрд руб., что почти в 1,5 раза ниже значений прошлого года. Однако уже за первую половину июля динамика скорректировалась, и объем трат составил уже около 2,5 млрд, что сопоставимо с результатами за аналогичный период прошлого года.Среди основных категорий наибольший рост показал сегмент проката автомобилей — текущий объем транзакций в июле составил 6,8 млн руб. и вдвое превысил прошлогодний. Особенно востребована эта услуга в Краснодарском крае, Москве, Калининградской области и на Байкале. Наибольший средний чек на аренду транспорта – в Краснодарском крае (23 тыс. руб.), Москве (16 тыс.), Санкт-Петербурге (12 тыс.) и Калининграде (10 тыс.).Траты в ресторанах (1,2 млрд руб.) и гостиницах (более 260 млн руб.) уже сопоставимы с результатами прошлого июля, а расходы на турагентства (свыше 600 млн) и особенно развлечения (порядка 10 млн) пока уступают прошлогодним.В отдельных регионах расходы на туризм существенно выросли. В Ленинградской области россияне потратили на отели в 3,5 раза больше, чем годом ранее, в Краснодарском крае – вдвое. Заметно увеличились траты на гостиницы в Калининградской области (+54%), а также Алтайском крае (+15%), прирост также отмечен в Татарстане и Нижегородской области. Растут траты и в ресторанах, особенно сильно – в Сочи и Краснодарском крае (вдвое) и Карелии (на треть).Также в июле в 1,5-2 раза увеличился спрос на активный отдых в Карелии, на Байкале, Ленинградской и Нижегородской областях – данные регионы оказались лидерами по динамике в сегменте развлечений. Карелия – это также единственный регион, где по сравнению с прошлым годом вырос оборот турагентств (+34%). В целом по стране расходы на услуги туроператоров пока уступают прошлогодним на 20% – многие россияне предпочитают организовывать путешествия самостоятельно.«В этом году россияне активно занимаются внутренним туризмом. Если в июне в силу сохранявшихся ограничений объем трат оказался в 1,5 раза меньше прошлогоднего, то уже сейчас ситуация меняется с каждым днем. В июле и августе у российских регионов есть все шансы перекрыть показатели прошлого лета, – комментирует Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга ВТБ. – Интересно, что многие россияне предпочитают организовывать свой отпуск самостоятельно – об этом говорит рост трат на бронирование гостиниц и прокат авто при одновременном снижении объема затрат на турагентства. Мы видим, что для жителей центральной России нынешний год стал отличной возможностью осуществить давно планируемые путешествия в отдаленные регионы – на Байкал, Алтай, в Карелию. Кроме того, по данным агентств, с которыми мы работаем, в этом году россияне все чаще выбирают отдых на отечественных курортах - в Сочи, Адлере, Анапе, Крыму, что в целом характерно для летнего сезона».